Володимир Зеленський має унікальну здатність казати взаємовиключні речі і в результаті злити абсолютно всіх.
На конференції у Мюнхені він спочатку заявив, що Україна не буде вести переговори з лідерами угруповань ЛДНР. А потім припустив можливість створення спільних патрулів ЗСУ та представників тимчасово окупованих територій.
У підсумку ЗМІ РФ та ЛДНР з обуренням пишуть, що Зеленський "відмовляється виконувати Мінські угоди та вести переговори з народними республіками". А наші ЗМІ з обуренням пишуть про спільні патрулі з бойовиками.
Як ці висловлені Зеленським тези узгоджуються одна з іншою - не ясно. Як можна домовитися про спільні патрулі кордону з бойовиками, не ведучи переговорів з їх лідерами? Навряд чи на це питання може відповісти сам президент.
Ніхто нічого не зрозумів, усі зляться, при цьому на 99% зрозуміло, що ніяких виборів в ОРДЛО за українськими законами та жодних патрулів у доступному для огляду майбутньому не буде. Бо війна триває, квітнева зустріч у нормандському форматі швидше за все не відбудеться, тому що не виконані домовленості паризького саміту, немає і розуміння щодо подальшого розведення військ. Ніщо не вказує на близькість завершення конфлікту.
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