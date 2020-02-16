Главная Новости
16 февраля • обновлено в 15:53
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Зеленський у Мюнхені: у Кремлі обурюються, в Україні гніваються

2.4т
Читать материал на украинском

Володимир Зеленський має унікальну здатність казати взаємовиключні речі і в результаті злити абсолютно всіх.

На конференції у Мюнхені він спочатку заявив, що Україна не буде вести переговори з лідерами угруповань ЛДНР. А потім припустив можливість створення спільних патрулів ЗСУ та представників тимчасово окупованих територій.

У підсумку ЗМІ РФ та ЛДНР з обуренням пишуть, що Зеленський "відмовляється виконувати Мінські угоди та вести переговори з народними республіками". А наші ЗМІ з обуренням пишуть про спільні патрулі з бойовиками.

Новости
Массовое убийство в "ДНР", о котором никто не писал

Як ці висловлені Зеленським тези узгоджуються одна з іншою - не ясно. Як можна домовитися про спільні патрулі кордону з бойовиками, не ведучи переговорів з їх лідерами? Навряд чи на це питання може відповісти сам президент.

Ніхто нічого не зрозумів, усі зляться, при цьому на 99% зрозуміло, що ніяких виборів в ОРДЛО за українськими законами та жодних патрулів у доступному для огляду майбутньому не буде. Бо війна триває, квітнева зустріч у нормандському форматі швидше за все не відбудеться, тому що не виконані домовленості паризького саміту, немає і розуміння щодо подальшого розведення військ. Ніщо не вказує на близькість завершення конфлікту.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Темы
Война на Донбассе Мюнхенская конференция
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанського
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
9
Смешно
10
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги