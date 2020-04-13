Зеленский срочно созвал "слуг" на закрытую встречу: что обсудят

В понедельник, 13 апреля, состоится закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с парламентской фракцией "Слуга народа".

Как сообщил источник OBOZREVATEL во фракции, встреча запланирована на 17:00, по окончании внеочередного заседания Верховной Рады.

Владимир Зеленский

Зеленский хочет обсудить с нардепами ситуацию с большим количеством правок к так называемому антиколомойському закону.

Как писал OBOZREVATEL:

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