Зеленский срочно созвал "слуг" на закрытую встречу: что обсудят

В понедельник, 13 апреля, состоится закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с парламентской фракцией "Слуга народа".
Как сообщил источник OBOZREVATEL во фракции, встреча запланирована на 17:00, по окончании внеочередного заседания Верховной Рады.
Владимир Зеленский
Зеленский хочет обсудить с нардепами ситуацию с большим количеством правок к так называемому антиколомойському закону.
Как писал OBOZREVATEL:
7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение 16335 правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.
В парламентском комитете по вопросам финансов сообщили, что рассмотрение всех правок будет происходить по 119 статье Регламента Верховной Рады, позволяющей голосовать правки целыми разделами.
13 апреля в 14:00 Рада соберется на внеочередное заседание. Еще одно внеочередное заседание планируется на 15 апреля.
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