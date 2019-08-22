Зеленский срочно позвонил премьеру Канады из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как передает пресс-служба главы государства, стороны обсудили вопрос недопущения России в G8 (Большую восьмерку).

Зеленский поблагодарил Канаду за решительную позицию и отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо заставлять Россию выполнять свои обязательства.

"Президент Украины и премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции", - сказано в сообщении.

Накануне Зеленский также провел разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который также выразил поддержку Украины в данном вопросе.

Зеленский и Трюдо Офис президента

Как писал OBOZREVATEL:

Лидер США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал глава Франции Эммануэль Макрон. Лидеры договорились позвать президента РФ Владимира Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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