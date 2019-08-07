Зеленский срочно поговорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 7 августа, провел переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Разговор был связан с убийством пророссийскими террористами украинских военных в Донбассе 6 августа. Об этом стало известно в ходе брифинга президента. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Я сегодня утром говорил с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что попросил Путина повлиять на "Л/ДНР", чтобы они прекратили убийство наших людей.

"Второй вопрос, который я поднимал, это то, что мы продолжаем разминирование и нам нужно сократить сроки строительства в Станице Луганской моста. Еще вопрос, который я поднимал, это возвращение наших пленных. У нас был долгий разговор", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Скриншот

"Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорят, что есть какие-то детали, когда наши люди стреляют по гражданским. Все говорят о том, что хотят мира. Кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми шагами", – добавил Зеленский.

Также президент анонсировал разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

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