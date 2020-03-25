Зеленский сменил руководство СБУ в трех областях

Президент Владимир Зеленский сменил руководство Службы безопасности Украины в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также назначил заместителя главы спеслужбы.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства 25 марта.

Так, указом №114/2020 заместителем главы СБУ назначен Александр Якушев.

Документом № 115/2020 уволен начальник управления СБУ в Харьковской области Николай Найдич. Его заменил Роман Дудин (указ № 117/2020).

Начальником управления СБУ в Сумской области стал Олег Салюк (№116/2020), а управление в Черниговской области возглавил Павел Ревунов (№118/2020).

Кроме того, указом № 119/2020 присвоено воинское звание генерал-майора полковнику Юлии Лапутиной, заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил Василия Малюка первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы. Также тогда был назначен начальник управления СБУ в Днепропетровской области.

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