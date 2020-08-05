Зеленский сменил главу военной разведки: кто занял место Бурбы
Зеленский сменил главу военной разведки.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны.
Соответствующий указ №308/2020 обнародован на сайте главы государства. Другим документом №307/2020 президент уволил с этой должности Василия Бурбу.
"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником главного управления разведки Министерства обороны Украины", – сказано в указе от 5 августа.
В Офисе президента пояснили, что смена начальника ГУР связана с "необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиском и внедрением современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".
При этом отмечается, что Василий Бурба проявил "высокую эффективность, профессионализм и внес немалый вклад в улучшение ситуации с безопасностью в Украине".
Зеленский назначил Кирилла Буданова главой ГУР
Зеленский уволил Василия Бурбу с должности главы ГУР
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в начале июня назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины.