Зеленский сменил главу военной разведки: кто занял место Бурбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Соответствующий указ №308/2020 обнародован на сайте главы государства. Другим документом №307/2020 президент уволил с этой должности Василия Бурбу.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником главного управления разведки Министерства обороны Украины", – сказано в указе от 5 августа.

В Офисе президента пояснили, что смена начальника ГУР связана с "необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиском и внедрением современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".

При этом отмечается, что Василий Бурба проявил "высокую эффективность, профессионализм и внес немалый вклад в улучшение ситуации с безопасностью в Украине".

Зеленский назначил Кирилла Буданова главой ГУР

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в начале июня назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины.