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Зеленский сказал, почему не ездит на велосипеде на работу

2.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не ездит на работу на велосипеде, как его персонаж в сериале "Слуга народа", потому что существует опасность.

Соответствующее заявление сделал глава государства в интервью актеру Станиславу Боклану на телеканале "1+1".

"Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу мне не разрешают. Из-за... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", – пояснил президент.

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Зеленский сказал, почему не ездит на велосипеде на работу

Зеленский сказал, почему не ездит на велосипеде на работу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский высказался об отдыхе главы Офиса президента Андрея Богдана в Сен-Тропе.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Чему-чому? Срака болить!
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