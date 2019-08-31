Президент Украины Владимир Зеленский не ездит на работу на велосипеде, как его персонаж в сериале "Слуга народа", потому что существует опасность.

Соответствующее заявление сделал глава государства в интервью актеру Станиславу Боклану на телеканале "1+1".

"Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу – мне не разрешают. Из-за... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", – пояснил президент.

Зеленский сказал, почему не ездит на велосипеде на работу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский высказался об отдыхе главы Офиса президента Андрея Богдана в Сен-Тропе.

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