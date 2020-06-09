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9 июня • обновлено в 12:17
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Зеленский сказал, как относится к Бандере

1.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался прямо отвечать о своем отношении к Степану Бандере, мотивируя это неоднозначностью это личности.

В интервью "Украинской правде" глава государства сказал, что не может обсуждать о том времени, когда не жил сам.

"У меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в таких времен, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения", – отметил он.

Зеленский сказал, как относится к Бандере

Зеленский сказал, как относится к Бандере

При этом Зеленский добавил, что все люди, кто защищали независимость Украины, являются героями страны.

"Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, – являются ее сыновьями, являются ее действительно героями. У нас от героя к врагу – один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны – Ред.). Нету однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец президента Украины Владимира Зеленского резко высказался об украинцах, которые негативно оценивают старания его сына на посту главы государства и заявляют о разочаровании в нем.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Степан Бандера Владимир Зеленский
Место
Украина
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