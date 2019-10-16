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16 октября • обновлено в 14:13
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Зеленский сказал, чего ждет от Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что глава России Владимир Путин также желает наступления мира на Донбассе.

Заявление Зеленский сделал во время брифинга по итогам встречи с президентом Латвии. Он ответил на вопрос, не использует ли Путин неудавшуюся попытку разведения сил в Золотом и Петровском как повод отказаться от встречи в "нормандском формате".

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"Мы будем ждать, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы в конце был мир, чтобы перестали убивать украинцев. Думаю, это желание должно быть с каждой стороны. Мы ждем именно этого", – отметил Зеленский.

Зеленский сказал, чего ждет от Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выступил с заявлением об отводе войск на Донбассе и назвал условие.

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Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
"Зеленский сказал, чего ждет от Путина". Сейчас на к0лёлсрани самый популярный подвид НЕДОлюдЯ - ждун обыкновенный тупорылый)))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дурак...выполни то что подписал твой личный прелставитель...кучма...
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Информация о том, что в авиакатастрофе погиб повар Путина оказалась фейком. Так что, не оправдались чьи-то наивные надежды, что Вова умрёт с голода.
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