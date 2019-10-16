Зеленский сказал, чего ждет от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что глава России Владимир Путин также желает наступления мира на Донбассе.

Заявление Зеленский сделал во время брифинга по итогам встречи с президентом Латвии. Он ответил на вопрос, не использует ли Путин неудавшуюся попытку разведения сил в Золотом и Петровском как повод отказаться от встречи в "нормандском формате".

"Мы будем ждать, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы в конце был мир, чтобы перестали убивать украинцев. Думаю, это желание должно быть с каждой стороны. Мы ждем именно этого", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выступил с заявлением об отводе войск на Донбассе и назвал условие.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!