"Едет на массовку к Путину?" Зеленский разозлил украинцев из-за визита в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский возмутил украинцев форматом своего участия в памятных мероприятиях в Израиле, посвященных 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Аушвиц. Они состоятся 22-23 января и совпадут с Днем Соборности Украины.

В интервью The Times of Israel он отметил, что намерен посетить их, даже несмотря на то, что ему там не дадут права выступить. По словам главы государства, он не мог подтвердить правительству Израиля своего участия до момента возвращения в Украину тел погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране. Но после их репатриации все же решил поехать в Иерусалим.

"Самое важное для каждой страны – почтить память жертв Холокоста. Очень важно ехать, независимо от того, дадут мне говорить или нет. Но так много людей, которые погибли в этой трагедии, были украинскими евреями – начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 000 украинских евреев. Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем", – сказал в интервью Зеленский.

"Вот почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому я думаю, что было бы справедливо, если бы президент Украины выступил с речью. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили говорить. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", – добавил он.

Тем временем, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович отметил на своей странице в Facebook, что среди приглашенных израильской стороной на памятных мероприятиях будет президент России Владимир Путин, которому, в отличие от Зеленского, дадут слово. Этот факт больше всего возмутил бывшего директора Института национальной памяти.

"Дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которое убивает украинцев и оккупировало наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился", – озвучил свои претензии Вятрович.

Владимир Зеленский

По его словам, такой формат приглашения президента Украины израильской стороной – это унижение украинского государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев – жертв Холокоста – и вклада украинского народа в победу над нацизмом.

Кроме того, нардеп поставил в пример Зеленскому принципиальную позицию его польского коллеги Анджея Дуды, который публично отказался ехать в Иерусалим именно из-за такого "молчаливого" формата приглашения.

"Потому что для Дуды важно не только, "чтобы улица была заасфальтирована". Для него есть разница, когда речь идет о национальном достоинстве и национальных интересах Польши. Мне стыдно за президента Украины, который, с одной стороны, проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру, а с другой – в День Соборности Украины едет побыть в массовке у Путина в Израиль. Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны мавзолея Ленина российскую армию?" – негодует парламентарий.

В комментариях под его постом также разгорелась бурная дискуссия по этому поводу. В ней украинцы высказали свое недовольство чрезмерной гибкостью и непринципиальностью президента в вопросах дипломатии и национальной истории.

"Думаю, 9 мая таки поедет в Москву", "Зеленскому незнакомо слово "достоинство", "Поищите на YouTube старое видео бубочки "300 еврейцев". Это все, что вам нужно знать об отношении его к иудеям и их истории", "Этот странный человек, который временно работает президентом, является абсолютно чужим человеком для Украины", "Он до сих пор не понял, что является президентом украинского народа на самом деле, а не играет его роль", – пишут люди.

Вместе с тем, один из пользователей заступился за Зеленского, отметив, что в целом в мероприятиях в Израиле будут принимать участие без выступления 45 мировых лидеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в отсутствии на публичных памятных мероприятиях в Бабьем Яру 29 сентября 2019 года, в день годовщины начала расстрелов.

Свое недовольство, выступая на Марше памяти жертв, высказал еврейский религиозный и общественный деятель, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх.

В свою очередь главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту президента.

Позже в сети все же появились фото с Зеленским в Бабьем Яру. Вокруг них разгорелись споры, так как некоторые пользователи предположили, что президент сделал их специально после поднявшегося шума.

Украинский историк Александр Зинченко высказал мнение, что снимки с президентом были сделаны вечером 29 сентября, и привел ряд доказательств.

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