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Зеленский радикально реформирует ГПУ в новый Офис: чем это грозит

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Президентская партия "Слуга народа" намерена реформировать Генеральную прокуратуру Украины в Офис Генпрокурора.

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на собственный источник. Областные ячейки ГПУ также будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные - в окружные прокуратуры.

По данным источника, реформирование ГПУ повлечет "чистку" всех кадров. Планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров.

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КДКП и Совет прокуроров были созданы по требованию международных экспертов. Органы занимаются кадровыми вопросами, которые ранее оставались за руководителями ГПУ или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности вплоть до рекомендации уволить их.

Ожидается также ликвидация военной прокуратуры во главе с Анатолием Матиосом, что может привести к закрытию уголовных дел против России и создать угрозу преследования украинских военнослужащих.

Зеленский готовит реформу ГПУ, иллюстрация

Зеленский готовит реформу ГПУ, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кого Зеленский хочет назначить новым генпрокурором. Его кандидатура, вероятно, будет представлена вместе с будущим премьер-министром на закрытой встрече с членами "Слуги народа".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура Украины Партия Слуга народа
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