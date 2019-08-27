Зеленский радикально реформирует ГПУ в новый Офис: чем это грозит

Президентская партия "Слуга народа" намерена реформировать Генеральную прокуратуру Украины в Офис Генпрокурора.

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на собственный источник. Областные ячейки ГПУ также будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные - в окружные прокуратуры.

По данным источника, реформирование ГПУ повлечет "чистку" всех кадров. Планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров.

КДКП и Совет прокуроров были созданы по требованию международных экспертов. Органы занимаются кадровыми вопросами, которые ранее оставались за руководителями ГПУ или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности вплоть до рекомендации уволить их.

Ожидается также ликвидация военной прокуратуры во главе с Анатолием Матиосом, что может привести к закрытию уголовных дел против России и создать угрозу преследования украинских военнослужащих.

Зеленский готовит реформу ГПУ, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кого Зеленский хочет назначить новым генпрокурором. Его кандидатура, вероятно, будет представлена вместе с будущим премьер-министром на закрытой встрече с членами "Слуги народа".

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