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Зеленский провел переговоры с Меркель: раскрыты первые подробности

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили минские соглашения и нормандский формат.

Лидеры стран провели телефонный разговор, в пятницу, 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Сперва Меркель поздравила Зеленского с вступлением в должность. Но основными темами обсуждения стали двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на востоке страны.

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Также главы государств подтвердили необходимость полного выполнения минских соглашений. Политики выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры ведущих стран Запада, в частности, Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пропустили церемонию инаугурации Владимира Зеленского.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Однако Меркель поздравила президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. Канцлер заявила, что и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании. Свои поздравления принес и глава Белого дома Трамп.

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Тема
Минские договоренности
Персоны
Ангела МеркельВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ФРГнормандский формат
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