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22 ноября • обновлено в 12:23
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Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: кто получил должности

1.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Сергея Андрущенко заместителем главы СБУ.

Также гарант провел ряд кадровых перестановок в ведомстве, о чем свидетельствуют указы №856-861 от 21 ноября 2019 года.

Теперь на освободившуюся должность в Департаменте президент назначил Анатолия Дублика, который был замглавы СБУ с 4 июля по 8 ноября этого года.

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Также Зеленский снял с должности начальника Управления СБУ во Львовской области Александра Бондарука и Юрия Гончарова, который занимал аналогичную должность в Черниговской области.

Анатолий Дублик

Анатолий Дублик

Цензор

При этом следующим указом президент назначил Гончарова главой СБУ на Львовщине, вместо Бондарука.

Отметим, что у главы СБУ Ивана Баканова есть еще четыре заместителя: Дмитрий Нескоромный, Руслан Баранецкий, Александр Карпенко и Владимир Горбенко.

Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: кто получил должности

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и назначил руководителей управлений СБУ в Днепропетровской, Херсонской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Волынской и Винницкой областях.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Иван Баканов Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Офис президента
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