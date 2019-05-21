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Зеленский проведет в Украине референдум из-за России

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Об этом заявил глава его Администрации Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 21 мая.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", – сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Богдан
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Он лучше бы внес на голосование вопрос о вхождении Украины в Россию и признании бандеры военным преступником. Уверен, "за" проголосовали бы более 80%.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Loskutov Виталий, 139% не меньше. ))). где же вы такие дебилы беретесь? клонируют вас, что ли?
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
ну естественно не главнокомандующий будет руководить военными операциями - а народ через референдум. естественно не президент будет представлять интересы страны, а выбранные референдумом представители народа. не президент будет подписывать законы принятые ВРУкрианы, а сброд на олимпийском всей толпой. Зеленский - а нахуя ты вообще тогда нужен?
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Солодкий Ігор, управление подразумевает ответственность, если "менеджер" которому доверили бразды правления, сливается, и не хочет брать ответственость на себя перед избирателями за свои решения... не хочет решать кризисные ситуации - "сами разбирайтесь"... да такого барана даже директором магазинчика никто держать не будет.
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Grin Ivan
Grin Ivan
Не будет проведения реферундума.Карлику не дадут его провести. Все знают 90% жителей Украины проголосуют за создание Южно-Русского Федерального округа в Составе России. Для Бандерстана и америкосов референдум смерти подобен. Так что позеленевший от укропской конопли зелёный Карлик обречен со своей идеей на поражение. Да и России это Дикое половское племя живущее на Украине не нужно.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Grin Ivan, 90% ))). разве когда ты издохнешь - и такая хрень тебе привидится перед смертью. хотя вижу, тебя сученок и так неплохо глючит.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Grin Ivan:"Карлик обречен со своей идеей на поражение. " Президент Украины рост - 170 см, президент России - 170 см. Смотрите за своими словами. Как бы на лесоповала не загреметь.
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