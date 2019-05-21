Зеленский проведет в Украине референдум из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Об этом заявил глава его Администрации Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 21 мая.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", – сказал он.

Владимир Зеленский ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.

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