"Очень некрасиво!" Зеленский впервые прокомментировал "собачий скандал" с Брагаром

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал со "слугой народа" Евгением Брагаром, заявив, что чувствует вину за ошибки и подобные высказывания народных депутатов.

Своим мнением касательно совета парламентария пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, глава государства поделился в интервью "Интерфакс-Украина".

"Для меня, если депутат нашей фракции "зашкварится", тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции "Слуга народа". Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться. Спокойно говорить: "Ты не можешь быть лицом нашей партии", – отметил он.

Зеленский впервые прокомментировал "собачий скандал" с Брагаром

"Историю с собакой" с участием Брагара Зеленский назвал очень некрасивой. "Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает", – пояснил президент.

Зеленский указал, что ситуация с мажоритарщиками, которых набрали как "людей из народа", является отдельной историей.

"Есть регион, кто хочет, там заполняют данные, давайте их проверять, их проверяли наши штабы. Я смотрел: чистый? Чистый. Справки службы безопасности, МВД – все было чисто. Пока я не пошел в политику, я не мог себе представить, что человек за деньги может менять свою даже не анкету – свою биографию. То есть, почистили информацию. Есть такие люди", – отметил он.

Зеленский выразил мнение, что парламентские выборы в Украине должны проводиться по открытым спискам и без мажоритарщиков. Президент также подчеркнул, что если "Слуга народа" выполнит свои предвыборные обещания, нынешнюю Верховную Раду "никто распускать не будет".

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