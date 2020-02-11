"Очень некрасиво!" Зеленский впервые прокомментировал "собачий скандал" с Брагаром

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал со "слугой народа" Евгением Брагаром, заявив, что чувствует вину за ошибки и подобные высказывания народных депутатов.
Своим мнением касательно совета парламентария пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, глава государства поделился в интервью "Интерфакс-Украина".
"Для меня, если депутат нашей фракции "зашкварится", тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции "Слуга народа". Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться. Спокойно говорить: "Ты не можешь быть лицом нашей партии", – отметил он.
Зеленский впервые прокомментировал "собачий скандал" с Брагаром
"Историю с собакой" с участием Брагара Зеленский назвал очень некрасивой. "Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает", – пояснил президент.
Зеленский указал, что ситуация с мажоритарщиками, которых набрали как "людей из народа", является отдельной историей.
"Есть регион, кто хочет, там заполняют данные, давайте их проверять, их проверяли наши штабы. Я смотрел: чистый? Чистый. Справки службы безопасности, МВД – все было чисто. Пока я не пошел в политику, я не мог себе представить, что человек за деньги может менять свою даже не анкету – свою биографию. То есть, почистили информацию. Есть такие люди", – отметил он.
Зеленский выразил мнение, что парламентские выборы в Украине должны проводиться по открытым спискам и без мажоритарщиков. Президент также подчеркнул, что если "Слуга народа" выполнит свои предвыборные обещания, нынешнюю Верховную Раду "никто распускать не будет".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая звонила в студию, продать собаку, если он элитной породы, для оплаты коммунальных платежей.
Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по "собачьему" скандалу в президентской партии.
СМИ нашли бабушку и ее собаку, которые стали "знаменитыми" после истории.
В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам из фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.
В "Слуге народа" заявили, что нет оснований для наказания нардепа Евгения Брагара за скандальный "собачий" совет пенсионерке.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара и сделал предупреждение другим парламентариям.
Пенсионерка Любовь Колючая призналась, что ждет в гости нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, который советовал ей продать собаку и оплатить коммуналку.
Она также показала свою дворнягу Шарика.
Сам Брагар прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его совета о продаже собаки. Он заявил, что ему нормально живется под пристальным вниманием СМИ.
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