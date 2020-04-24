Зеленский проигнорировал встречу Саакашвили со "Слугой народа": голосов за назначение нет

Президент Украины Владимир Зеленский не приехал на встречу экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили с нардепами от "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".
Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Также стало известно, что голосов за его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ пока нет. В частности, кандидатуру Саакашвили готовы поддержать только 100 парламентариев.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил экс-главе Одесской ОГА стать советником премьер-министра, но тот отказался. Позиция по этому вопросу главы правительства Дениса Шмыгаля пока неизвестна.
Зеленский и Саакашвили
Как рассказал высокопоставленный источник во фракции "Слуга народа", Саакашвили назначать 24 апреля не будут, поскольку на заседании монобольшинства мнения нардепов разделились. Кто-то резко выступил против, некоторые же отнеслись к Саакашвили с пониманием.
Сейчас все зависит от переговоров Саакашвили с другими фракциями парламента, которые состоятся в ближайшее время. Именно поэтому голосование могут перенести на следующую неделю.
Также источник подчеркнул, что назначить вице-премьером Саакашвили может только Верховная Рада. Поэтому Кабмин своим решением сделать его и.о не может.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Напомним, за время своей карьеры он успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".
24 апреля Саакашвили прибыл на встречу со "Слугой народа", где рассказал о том, чем хочет заниматься в Кабмине. Его приоритеты – снижение давления на бизнес и переговоры с МВФ.
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