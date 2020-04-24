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24 апреля • обновлено в 12:30
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Зеленский проигнорировал встречу Саакашвили со "Слугой народа": голосов за назначение нет

8.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский не приехал на встречу экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили с нардепами от "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Также стало известно, что голосов за его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ пока нет. В частности, кандидатуру Саакашвили готовы поддержать только 100 парламентариев.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил экс-главе Одесской ОГА стать советником премьер-министра, но тот отказался. Позиция по этому вопросу главы правительства Дениса Шмыгаля пока неизвестна.

Зеленский и Саакашвили

Зеленский и Саакашвили

Как рассказал высокопоставленный источник во фракции "Слуга народа", Саакашвили назначать 24 апреля не будут, поскольку на заседании монобольшинства мнения нардепов разделились. Кто-то резко выступил против, некоторые же отнеслись к Саакашвили с пониманием.

Сейчас все зависит от переговоров Саакашвили с другими фракциями парламента, которые состоятся в ближайшее время. Именно поэтому голосование могут перенести на следующую неделю.

Также источник подчеркнул, что назначить вице-премьером Саакашвили может только Верховная Рада. Поэтому Кабмин своим решением сделать его и.о не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
шо, Рената кинули?
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