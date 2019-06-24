"Зеленский проигнорировал": Арьев рассказал о проблемах украинской делегации в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы обращались к Владимиру Зеленскому с просьбой применить дипломатические рычаги для того, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ.

Но в Офисе президента такое обращение проигнорировали. Об этом заявил народный депутат Украины, представитель команды "Европейской солидарности" Владимир Арьев, сообщается на сайте политсилы.

Владимир Арьев Пресс-служба "Европейской солидарности"

"По моей просьбе провести такую встречу с президентом Зеленским, чтобы скоординировать действия, чтобы заручиться поддержкой новой власти, мы получили молчание. Это первый раз, когда за много лет украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", – подчеркнул Арьев.

Он отметил, что ранее ПАСЕ была одной из важных международных площадок в борьбе Украины против России. "В резолюции ПАСЕ с 2014 года четко указано, что лишение права голоса РФ и вывода ее парламентариев из руководящих должностей Ассамблеи связано прежде всего с аннексией Крыма и вооруженной оккупацией украинской территории", – напомнил депутат.

"И когда сейчас звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только потому, что россияне лишены возможности защищать свои гражданские права в европейских судах, то, учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов. А в отношении украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще – циничным кощунством", – напомнил Арьев.

Нардеп отметил, что после прихода популистов и радикалов в Европе, а также по настоянию руководства Германии и Франции для россиян в ПАСЕ складывается благоприятная ситуация. Поэтому сейчас украинская делегация оказались в крайне сложной ситуации, фактически один на один с врагом, отметил Арьев.

"Для того, чтобы Российская Федерация осталась за дверью Парламентской ассамблеи, нужен не только четкий сигнал из Киева, но и полная мобилизация всех дипломатических каналов для противодействия возвращению России в ПАСЕ", – подытожил Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "ЕС" Петр Порошенко заявил, что партия "Европейская солидарность" не будет сотрудничать в парламенте следующего созыва с политическими силами, которые исповедуют популизм или идеи возвращения Украины к "русскому миру".

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