Зеленский призвал продлить карантин в Украине, но только на месяц
Зеленский заявил, что карантин в Украине нужно продлить еще на месяц
В то же время призвал действовать по развитию ситуации, поскольку украинцы уже устали от ограничений
По его словам, для продления карантина правительство должно установить четкие рамки
Зеленский призвал продлить на месяц карантин из-за COVID-19. (Офис президента)
Президент Владимир Зеленский предложил продлить на месяц карантин в Украине из-за распространения заболеваемости COVID-19.
В то же время добавил, что спешить с продолжением ограничений более чем на указанный срок не надо. Об этом он сказал во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов 16 июля, информирует сайт ОПУ.
"Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина", – отметил глава государства.
По его словам, правительство должно установить четкие рамки, согласно которым определенные меры в стране будут оставаться ограниченными.
"Чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, мог функционировать бизнес, экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", – заверил Зеленский.
Отмечается, что в ответ на слова президента министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ведомство уже разработало постановление с изменениями о действии карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. В частности, ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин из-за коронавируса в Украине могут продлить еще минимум на месяц после 31 июля.