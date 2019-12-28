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28 декабря • обновлено в 16:13
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Зеленский признался, где будет праздновать Новый год

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретить Новый год-2020 на Прикарпатье.

Своими планами он поделился в субботу, 28 декабря, во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на вопрос журналиста, действительно ли президент будет праздновать на Ивано-Франковщине, Зеленский признался, что "да".

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Зеленский признался, где будет праздновать Новый год

Зеленский признался, где будет праздновать Новый год

my.ua

"Не скажу! Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать здесь. Хочу", – рассказал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что глава государства проведет праздник в государственной резиденции "Синегора", расположенной возле села Гута Ивано-Франковской области.

Кроме Зеленского и его супруги, в "Синегору" приедет глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. Среди приглашенных и все заместители председателя ОП со своими женами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский исполнил новогоднее желание девятилетней девочки Кати Щербак из Северодонецка, подарив ей смартфон.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Новый Год-2020
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Hecke Josef
Hecke Josef
Лучше б "оно" -"вааще исчезло",вот это был бы праздник.С "юридивым"-нп празднуют!!!
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