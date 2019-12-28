Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретить Новый год-2020 на Прикарпатье.

Своими планами он поделился в субботу, 28 декабря, во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на вопрос журналиста, действительно ли президент будет праздновать на Ивано-Франковщине, Зеленский признался, что "да".

Зеленский признался, где будет праздновать Новый год my.ua

"Не скажу! Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать – здесь. Хочу", – рассказал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что глава государства проведет праздник в государственной резиденции "Синегора", расположенной возле села Гута Ивано-Франковской области.

Кроме Зеленского и его супруги, в "Синегору" приедет глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной. Среди приглашенных и все заместители председателя ОП со своими женами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский исполнил новогоднее желание девятилетней девочки Кати Щербак из Северодонецка, подарив ей смартфон.

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