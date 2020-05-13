Зеленский пришел в Раду и обратился к нардепам

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду и выступил с обращением к нардепам.

Его речь была посвящена банковскому закону №2571-д, который должен стабилизировать экономику страны, а также благодарности врачам, которые борются с коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Прежде всего, я бы хотел, чтобы мы поддержали тех людей, которые защищают сегодня жизнь и здоровье каждого украинца, и поаплодировали нашим медикам. Я буду краток. Думаю, что вопрос о банковском законе очень затянулся. Медики защищают жизнь и здоровье наших украинцев, военные защищают суверенитет, территориальную целостность и жизни. Они – Герои. Сегодня есть вопрос защиты нашей экономики", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Я скажу вам очень просто: я думаю, что в течение моей каденции, самое важное – в течение вашей каденции, будет несколько значимых исторических законов, которые должны объединять всю страну, все партии. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование. Я обращаюсь к вам уважительно и хочу, чтобы вы поддержали законопроект, который должен защитить украинскую экономику. По крайней мере, должен защитить ее и помочь Украине именно сейчас", – обратился президент к нардепам.

Зеленский в Раде Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

к приезду главы государства готовились заранее. Перед этим здание ВРУ обошли кинологи с собаками, вероятно, искали взрывчатку.

Напомним, задача документа, за который нардепов агитировал Зеленский, – на законодательном уровне сделать невозможным возврат национализированного ПриватБанка бывшим владельцам.

Его принятие – одно из главных требований МВФ, от которого зависит предоставление Украине финансовой помощи.

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