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Зеленский приревновал Меркель к Порошенко и оконфузился: появилось видео

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Президент Украины Владимир Зеленский попал в конфуз, отвечая на вопрос о встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с его предшественником Петром Порошенко.

Инцидент произошел во время совместного брифинга главы Украины и канцлера Германии во вторник, 18 июня. Соответствующее видео распространили в соцсетях. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, журналисты поинтересовались, что он думает по поводу того, что есть доказательства присутствия российских танков на Донбассе, которые представили США на встрече Меркель с Порошенко.

"Честно говоря, я благодарен за вопрос. Я не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко. Но это дело госпожи канцлера, это нормально. Но на высшем уровне госпожа канцлер встречается сейчас с президентом Украины", – ответил президент, заметно растерявшись.

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Зеленский и Меркель

Зеленский и Меркель

После слов Зеленского послышался смешок Меркель. Повеселил ответ и присутствующих журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Меркель, несмотря на плохое самочувствие на их встрече, была в безопасности рядом с ним. В России президента Украины припозорили за то, что он якобы поступил "не по-мужски".

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Персоны
Владимир ЗеленскийАнгела МеркельПетр Порошенко
Место
Украина
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леня зе
леня зе
так а шо с российскими танками.
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