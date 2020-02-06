Зеленский убедил "слуг" проголосовать за рынок земли

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду Украины, где сегодня будет рассматриваться законопроект о рынке земли. Президент пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговарил депутатов голосовать за земельную реформу.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, встреча главы государства с фракцией длилась 45 минут. Он просил "слуг народа" проголосовать за земельную реформу за два дня, поскольку в феврале у Украины будут переговоры с МВФ.

Во время обсуждения законопроекта Зеленский пообещал депутатам, что землю не будут скупать иностранцы и крупные фирмы. Депутаты в свою очередь заявили, что "настроены сидеть до победы", однако часть из них не готова дать голоса за закон. В частности, категорически против выступил нардеп Александр Дубинский.

Так выглядят поправки к законопроекту о рынке земли на бумаге:

Также Зеленскиий во время встречи с фракцией СН заявил, что ни о каком роспуске Верховной Рады сейчас речи быть не может. Глава государства заверил, что все эти слухи "разгоняют враги".

Как известно, 6 февраля Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Отметим, что накануне Зеленский заявил, что министерства и Верховная Рада не выполнили девять поставленных перед ними задач.

В столице начали собираться активисты, которые хотели, чтобы власть прислушалась к их требованиям по внедрению рынка земли в Украине. Сначала люди пришли под ОПУ.

Там они призвали Зеленского встретиться с аграриями и прислушаться к их мнению. Потом колонна с плакатами отправилась к зданию Верховной Рады Украины, где 6 февраля рассмотрят законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Позже стало известно, что митингующим, которые собрались с протестами против внедрения рынка земли в Украине, платят от 140 до 300 гривен.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, в Раде идут напряженные "торги" между фракциями за голоса, необходимые в поддержку документа. По его словам, депутаты настроены сидеть "до победы", но никто не знает, как долго продлится голосование.

При этом "Слуга народа" согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли только после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны документ", – сообщил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в кулуарах Верховной Рады.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не сможет запустить рынок земли в Украине.

Ожидается, что парламент будет рассматривать соответствующий законопроект еще два месяца.

Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады Украины совместно с фракцией "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали в первом чтении постановление №1017 о принятии законопроекта "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины".

Оно предусматривает уменьшение конституционного состава парламента до 300 народных депутатов, а также закрепляет пропорциональную избирательную систему.

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