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26 февраля • обновлено в 10:39
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Павел Розенко
Павел Розенко
Экс-вице-премьер-министр Украины Все статьи автора

Зеленський – президент одного терміну

1.2т
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Зеленський - президент одного терміну!

Це його передвиборчі слова, які через 9 місяців перебування у владі, стали його ПЕРЕКОНАННЯМИ!

Знає це і оточення президента.... Я думав, що це почнеться через рік-півтора....

Але, турборежим він штука як виявилося реальна... Отже...

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Країна очікувала звільнень, а отримала шок

КОМПАНІЯ ПІДКИЛИМНОЇ БОРОТЬБИ ЗА "НАСТУПНИКА" ЗЕЛЕНСЬКОГО НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА, ОГОЛОШУЄТЬСЯ ВІДКРИТОЮ....

На цьому шляху нас чекає цікава трансформація в записах трудової книжки основного фігуранта з:

"Працював президентом в Офісі Андрія Б..."

на:

"Працював президентом в Уряді ..."

Далі буде ще веселіше... Боротьба за наступне президентське крісло у нинішній владі буде захоплюючою... Запасаємось попкорном.

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Автор
Павел Розенко Павел Розенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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