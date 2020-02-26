Зеленський - президент одного терміну!

Це його передвиборчі слова, які через 9 місяців перебування у владі, стали його ПЕРЕКОНАННЯМИ!

Знає це і оточення президента.... Я думав, що це почнеться через рік-півтора....

Але, турборежим він штука як виявилося реальна... Отже...

КОМПАНІЯ ПІДКИЛИМНОЇ БОРОТЬБИ ЗА "НАСТУПНИКА" ЗЕЛЕНСЬКОГО НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА, ОГОЛОШУЄТЬСЯ ВІДКРИТОЮ....

На цьому шляху нас чекає цікава трансформація в записах трудової книжки основного фігуранта з:

"Працював президентом в Офісі Андрія Б..."

на:

"Працював президентом в Уряді ..."

Далі буде ще веселіше... Боротьба за наступне президентське крісло у нинішній владі буде захоплюючою... Запасаємось попкорном.

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