"Будем лишать мантий еженедельно": Зеленский предупредил судей о чистках

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ввести практику масштабных чисток недобросовестных судей.

Об этой инициативе он заявил в ходе встречи с руководством Кабинета министров, Верховной Рады и правоохранительных органов 2 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава государства возмутился, подчеркнув, что "провальная" судебная реформа не дала возможности перезагрузить систему и полностью подчиняла ее власти. Зеленский считает, что найти выход из сложившейся ситуации позволят только радикальные шаги.

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи", – сказал президент.

Он также отметил, что очищение должно затронуть всех судей, а прежде всего – тех, которые работают в высших инстанциях.

"Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время", – резюмировал Зеленский, пообещав подать соответствующий законопроект в кратчайшие сроки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в Администрацию президента "для проведения бесед" пригласили трех секретарей Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия – Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко. Также пригласили члена Третьей дисциплинарной палаты Павла Гречкивского.

Речь шла о привлечении к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об увольнении с должностей нескольких судей.

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