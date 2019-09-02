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2 сентября • обновлено в 14:16
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"Будем лишать мантий еженедельно": Зеленский предупредил судей о чистках

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ввести практику масштабных чисток недобросовестных судей.

Об этой инициативе он заявил в ходе встречи с руководством Кабинета министров, Верховной Рады и правоохранительных органов 2 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава государства возмутился, подчеркнув, что "провальная" судебная реформа не дала возможности перезагрузить систему и полностью подчиняла ее власти. Зеленский считает, что найти выход из сложившейся ситуации позволят только радикальные шаги.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи", – сказал президент.

Он также отметил, что очищение должно затронуть всех судей, а прежде всего – тех, которые работают в высших инстанциях.

"Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время", – резюмировал Зеленский, пообещав подать соответствующий законопроект в кратчайшие сроки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в Администрацию президента "для проведения бесед" пригласили трех секретарей Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия – Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко. Также пригласили члена Третьей дисциплинарной палаты Павла Гречкивского.

Речь шла о привлечении к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об увольнении с должностей нескольких судей.

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Тема
Судебная реформа
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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