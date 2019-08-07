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Зеленский позвонил Макрону из-за Путина: подробности

3.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 августа, провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном из-за срыва террористами "Л/ДНР" перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что украинский лидер проинформировал своего французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Зеленский отметил, что это уже не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

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Зеленский позвонил Макрону

Зеленский позвонил Макрону

Кроме того, Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого призвал последнего к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных.

Президент Украины призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта.

Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон.

Он добавил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Макрон, Путин и Меркель

Макрон, Путин и Меркель

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Зеленский утром в среду, 7 августа, провел срочные телефонные переговоры с Путиным.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
Место
Украина
Теги
Донбасс нормандский формат
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CARGO 100
CARGO 100
"... позвонил Макрону из-за Путина"? Мама, мама! У меня Светка с соседнего подъезда машинку в песочнице забрала !!!
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Он бы ещё в Монголию позвонил.Донецк вот ключ к миру, с кем воюешь с тем и договаривайся о мире
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филипп филипыч
филипп филипыч
здесь есть военные, настоящие? вы бы согласились выстрелить из гранатомета с привязанной к гранате миной? тока по честному
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CARGO 100
CARGO 100
филипп филипыч, ну с "Молотов" же стреляют, потом на поминках струны на бандуре рвут ...
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