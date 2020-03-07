Зеленский рассказал The Guardian, что иногда хочет "вешать людей"

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в реальном президентстве, по сравнению с сериалом "Слуга народа", намного больше проблем.

Об этом он сказал в интервью The Guardian. Журналисты задали вопрос о том, что в Украине восстанавливают свое влияние олигархи, которых телевизионный персонаж Зеленского, возможно, приказал бы "повесить или расстрелять".

"Если мы выбрали демократию, мы, конечно, не можем вешать людей. Хотя! Иногда очень хочется. А знаете, почему? Потому что было бы быстрее. Гораздо быстрее", – сказал президент.

Спикер Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что это только шутка. Глава государства согласился с ней.

Зеленский в роли президента в "Слуге народа" расстреливает Раду Кадр из сериала

Украинского лидера также спросили, какая разница между реальной жизнью и ролью президента на экране. "Это очень похоже", – ответил Зеленский.

"Это правда, что больше проблем. Они катастрофические. Они, простите, как прыщи 18-летнего подростка. Вы не знаете, где они выскочат, или когда", – сказал глава государства.

Также журналисты спросили, не жалеет ли президент, что подшучивал над политиками в своем телешоу.

"Я понял, что без опытных людей невозможно управлять страной. Но эти люди – на среднем уровне. Они– чиновники, которые знают, куда надо спешить, что делать, кому доставить бумаги", – ответил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью изданию Зеленский рассказал, что разочарован отсутствием личного приглашения в Белый дом со стороны президента США Дональда Трампа.

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