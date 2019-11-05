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5 ноября • обновлено в 20:39
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В Украине создадут новый правоохранительный орган: Зеленский дал ход старой инициативе

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Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны Украины создать новый правоохранительный орган – военную полицию.

Такое задание глава государства озвучил на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров во вторник, 5 ноября, передает пресс-служба президента.

"Министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган военная полиция", – сказал Зеленский.

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В Украине создадут военную полицию

В Украине создадут военную полицию

Также глава государства распорядился до конца года создать концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать проект технического задания платформы "Е-ветеран".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Разговоры о создании военной полиции ведутся еще с 2015 года, когда в Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

  • Министерство обороны планировало осуществить планы до 2018 года, однако орган так и не появился.

  • Следующим законопроектом о функциях военной полиции предполагалось, что она будет иметь более широкие права, чем военная служба правопорядка, которая действует в составе Вооруженных сил Украины.

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Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
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