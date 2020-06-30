Зеленский показал влог об увиденном на подтопленном Прикарпатье и Херсонщине
Владимир Зеленский на Прикарпатье. Скриншот
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео после посещения Херсонской области и Прикарпатья, которое пострадало от наводнения.
Влог был опубликован на странице главы государства в Facebook (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца новости).
"В конце прошлой недели побывал с рабочими поездками в Ивано-Франковской и Херсонской обалстях. Первый из этих регионов пережил большое испытание. Сейчас делаем все, чтобы ликвидировать последствия паводка. Еще раз подчеркну – средства на восстановительные работы сразу же поступили на места, поэтому сейчас главное – не опускать руки и настойчиво работать", – говорится в сообщении.
На Херсонщине Зеленский отметил "неплохой старт в развитии инфраструктуры и выводе бизнеса на новый уровень".
Как писал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский пообещал новое жилье и финансовую помощь пострадавшим от наводнений.
Из-за наводнения на западе Украины прокуратура открыла уголовные производства по факту экоцида и нарушений природного законодательства.
Министерство иностранных дел Украины попросило у Европейского Союза и НАТО помощи в ликвидации последствий наводнения на западе страны.
Страны ЕС и Израиль предоставили помощь пострадавшим от наводнения в Украине.
Опубликован фоторепортаж из эпицентра наводнения на Прикарпатье.