Зеленский показал свой рабочий день: появилось видео

В сети появился видеоролик, на котором показывается, как проходит обычный рабочий день президента Украины Владимира Зеленского.

Его опубликовали на официальном Telegram-канале Офиса президента Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что такое ответственность для президента Украины и каким людям он доверяет? По какой причине важно, чтобы страна перестала функционировать в ручном режиме? Почему государству крайне необходимы не только молодые специалисты, но и те, которым 40+? На эти и другие вопросы в рамках одного насыщенного рабочего дня откровенно ответил Владимир Зеленский", – говорится в краткой подводке к видео.

Владимир Зеленский Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал видео, в котором рассказал о новой государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Традиционно ролик был снят в черно-белой цветовой гамме под задорную музыку.

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