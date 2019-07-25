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Зеленский поговорил с Трампом: первые подробности

12.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства в четверг, 25 июля. Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов.

Отдельно американский глава поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа", которая, как известно, будет иметь большинство в Верховной Раде 9-го созыва.

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"Дональд Трамп выразил уверенность, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовности американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - сказано в сообщении.

Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Президенты также договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

obozrevatel

Как писал OBOZREVATEL, президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп могут встретиться 31 августа в Польше, где в этот день пройдут церемонии к 80-летию начала Второй мировой войны.

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Сало Уронили
Сало Уронили
-трап:владмир,у тебья волкер,забей на него чувак.е6ашь кхряка.и логопеда-- -Зе:андестуд,пан прэзидэнт,а шо мэйке с джэнэрал прокурор?он уе6ал------- -трамп: не сцать как педро боингович.флаг и драм тебье в руку,сади пига
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Сало Уронили
Сало Уронили
-трап:владмир,у тебья волкер,забей на него чувак.е6ашь кхряка.и логопеда---- -Зе:андестуд,пан прэзидэнт,а шо мэйке с джэнэрал прокурор?он уе6ал--------- -трамп: не сцать как педро боингович.флаг и драм тебье в руку,сади пига
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Waix Alex
Waix Alex
Все будет хорошо! Слава Украине!
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