Зеленский поговорил с Трампом: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства в четверг, 25 июля. Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов.

Отдельно американский глава поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа", которая, как известно, будет иметь большинство в Верховной Раде 9-го созыва.

"Дональд Трамп выразил уверенность, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовности американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - сказано в сообщении.

Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Президенты также договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США.

Зеленский и Трамп obozrevatel

Как писал OBOZREVATEL, президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп могут встретиться 31 августа в Польше, где в этот день пройдут церемонии к 80-летию начала Второй мировой войны.

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