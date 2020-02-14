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14 февраля • обновлено в 18:15
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"Путин спросил прямо": в Кремле рассказали свою версию разговора с Зеленским

4.6т
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В Кремле заявили, что во время телефонного разговора президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина последний якобы потребовал выполнения Минских договоренностей.

Свою версию в пресс-службе российского лидера привели спустя несколько часов после беседы.

Так, отмечается, что лидеры обсудили аспекты урегулирования "внутриукраинского конфликта", вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня на Донбассе, разведения сил на линии соприкосновения и проведения работ по разминированию.

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В Кремле рассказали свою версию разговора Путина с Зеленским

В Кремле рассказали свою версию разговора Путина с Зеленским

liganews.net

В Кремле также утверждают, что Путин якобы прямо спросил Зеленского, "намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности".

"Российский лидер указал коллеге на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", – добавили в заявлении.

Также, по данным администрации Путина, лидеры выразили готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, телефонный разговор состоялся по инициативе Зеленского 14 февраля. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
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Комментарии
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
всё правильно спросил Путин , а на нет и суда нет , хлебайте дальше , небратья .. )))
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3
0
Gordon Yury
Gordon Yury
Интересен кремлевский нацлидер ногами топал на Зеленского?
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Ку Алексей
Ку Алексей
Gordon Yury, по телефону? Конечно нет, он же не Порошенко.
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3
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Серега Вий
Серега Вий
Зелёный,ну куда ты лезешь? Когда до тебя дойдет?
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4
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