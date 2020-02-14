"Путин спросил прямо": в Кремле рассказали свою версию разговора с Зеленским

В Кремле заявили, что во время телефонного разговора президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина последний якобы потребовал выполнения Минских договоренностей.

Свою версию в пресс-службе российского лидера привели спустя несколько часов после беседы.

Так, отмечается, что лидеры обсудили аспекты урегулирования "внутриукраинского конфликта", вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня на Донбассе, разведения сил на линии соприкосновения и проведения работ по разминированию.

В Кремле рассказали свою версию разговора Путина с Зеленским liganews.net

В Кремле также утверждают, что Путин якобы прямо спросил Зеленского, "намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности".

"Российский лидер указал коллеге на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", – добавили в заявлении.

Также, по данным администрации Путина, лидеры выразили готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, телефонный разговор состоялся по инициативе Зеленского 14 февраля. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

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