"Вернуть всех и все": Зеленский поделился своей "большой мечтой"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы все территории и люди в Украине поскорее объединились.

Своей "большой мечтой" он поделился в интервью "Откровенно с президентом", которое опубликовала в четверг, 7 ноября, пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хотелось бы, чтобы в Украине все объединились: и общество, и люди, и территории, а за возвращение нужно бороться, объединившись. И средства массовой информации. Журналисты должны работать в соответствии с их профессией. Но хотелось бы, чтобы мы все объединились ради одной главной победы. А победа главная у нас – вернуть всё и всех, никого на этом пути не потерять, и остаться объединенной страной", – рассказал Зеленский.

Зеленский поделился своей "большой мечтой" РБК-Украина

По словам президента, после этого уже можно будет полностью сосредоточиться действительно на реформах и на экономике. "Потому что нельзя всё это воплощать в жизнь, нормально реформировать нельзя, пока разобрана вся страна. Это сейчас большая мечта", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, что считает своим главным достижением на должности президента Украины то, что он "не потерял лицо".

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