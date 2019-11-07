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8 ноября • обновлено в 00:31
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"Вернуть всех и все": Зеленский поделился своей "большой мечтой"

1.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы все территории и люди в Украине поскорее объединились.

Своей "большой мечтой" он поделился в интервью "Откровенно с президентом", которое опубликовала в четверг, 7 ноября, пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хотелось бы, чтобы в Украине все объединились: и общество, и люди, и территории, а за возвращение нужно бороться, объединившись. И средства массовой информации. Журналисты должны работать в соответствии с их профессией. Но хотелось бы, чтобы мы все объединились ради одной главной победы. А победа главная у нас – вернуть всё и всех, никого на этом пути не потерять, и остаться объединенной страной", – рассказал Зеленский.

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Зеленский поделился своей "большой мечтой"

Зеленский поделился своей "большой мечтой"

РБК-Украина

По словам президента, после этого уже можно будет полностью сосредоточиться действительно на реформах и на экономике. "Потому что нельзя всё это воплощать в жизнь, нормально реформировать нельзя, пока разобрана вся страна. Это сейчас большая мечта", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, что считает своим главным достижением на должности президента Украины то, что он "не потерял лицо".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Президент, якщо він не лох з рогами, то має розуміти, ЩО робить з вітчизняною електрогенерацією Герус, або КОГО Сивохо називає "войовничою меншістю" - і це не те, що захистить та об"єднає країну.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так и верните все и всем. Закарпатье - венграм, Буковину - румынам, Львов - полякам, а русских земель вообще не счесть
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Дык хтож против то ??? Нехай, как обещал, зарплату поднимет. До четырех килобаксов. И враз все тут же объединятся
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