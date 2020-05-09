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9 мая • обновлено в 09:22
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"Никогда не забудем!" Зеленский прибыл на Закарпатье и почтил память героев Второй мировой: фото

2.5т
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В субботу, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Также гарант возложил цветы у Вечного огня, в киевском парке Вечной Славы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

ОПУ

Кроме того, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область, где посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Он возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

Зеленский на Закарпатье

Зеленский на Закарпатье

ОПУ

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, – главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", – сказал Зеленский.

Зеленский на Закарпатье

Зеленский на Закарпатье

ОПУ

Зеленский на Закарпатье

Зеленский на Закарпатье

ОПУ

Напомним, что 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник, который был установлен в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 8 мая с рабочей поездкой прибыл на Луганщину, где посетил поселок Меловое, который разделен границей между Украиной и Россией. В День памяти и примирения глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Украина – освободителям".

Также пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской солидарности" призвали Владимира Зеленского продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения на государственном уровне.

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Читайте все новости по теме "День памяти и примирения" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
День памяти и примирения Вторая мировая война
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Де наша перша леді? Шльопанці тиснуть?
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Дешёвка и фальшивка..вся эта Голобородько..
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
Это фашиков он почтил.В нашей стране люди погибали в Великой Отечественной.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ковпак Сидор, гн и да Ольгинская, Украина это не твоя страна!
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