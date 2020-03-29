Главная Новости
29 марта • обновлено в 22:25
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский озвучил три сценария с коронавирусом в Украине. Видео

5.3т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении озвучил три сценарии с коронавирусом в Украине.

По его словам, два из них окажутся непосильными для государственной медицинской системы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм.

Второй сценарий – 25% больных коронавирусом. Третий – более 50% одновременно больных короновирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", – рассказал Зеленский.

Президент еще раз попросил украинцев соблюдать режим карантина, добавив, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки – все это подождёт".

"Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов человек. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, больше всего коронавирусом в Украине болеют люди возрастом от 31 до 40 лет. При этом почти каждый четвертый инфицированный моложе 30 лет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
38
15
Смешно
0
Интересно
15
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Владимир
Иванов Владимир
окурок сказал что все пиз дец.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Волгоград Ец
Волгоград Ец
Ничего себе,обнадежил.И власть не несет никакой ответственности за худшие сценарии?Всем здоровья нормальным людям
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Livesey David
Livesey David
Чтобы медицина выдержала, она должна быть, а на Украине её нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги