Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении озвучил три сценарии с коронавирусом в Украине.

По его словам, два из них окажутся непосильными для государственной медицинской системы.

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"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм.

Второй сценарий – 25% больных коронавирусом. Третий – более 50% одновременно больных короновирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", – рассказал Зеленский.

Президент еще раз попросил украинцев соблюдать режим карантина, добавив, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки – все это подождёт".

"Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов человек. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, больше всего коронавирусом в Украине болеют люди возрастом от 31 до 40 лет. При этом почти каждый четвертый инфицированный моложе 30 лет.

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