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10 сентября • обновлено в 22:37
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Зеленский ответил украинцам, потребовавшим вернуть Супрун

27.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию украинцев с требованием оставить руководителем Министерства здравоохранения Ульяну Супрун.

Реакция появилась на сайте главы государства. Зеленский напомнил о том, что Супрун сама подала в отставку.

"У нас нет другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны. В то же время сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-IX министром здравоохранения Украины назначена Зоряна Степановна Скалецкая", – говорится в ответе.

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Зеленский добавил, что 4 сентября 2019 года на заседании Кабинета министров было принято решение о поддержке заявления Супрун относительно ее увольнения с занимаемой должности по собственному желанию.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации отрасли здравоохранения", – подытожил Зеленский.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Хвиля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Минздрав вместо Супрун возглавил "человек Радуцкого" без диплома врача.

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Персоны
Владимир Зеленский Ульяна Супрун Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Есть надежда, что с уходом Супрун в Украине закончатся черепно-мозговые реформы Минздрава.
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Venko Alla
Venko Alla
Разумный и правильный ответ Президента! Интересно, почему Супрун не уезжает в США?Или там такие "специалисты "не нужны. Ведь если организовать петицию, кто против Супрун, то 98% граждан Украины проголосуют , чтобы она уехала из Украины.Теперь понадобятся годы, дабы восстановить разрушенную Супрун украинскую медицину!
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Павлопольский Михаил
Павлопольский Михаил
Да, придурков много. Сразу видно, что поддержали петицию упоротые Порохоботы либо богатые люди, которые лечатся за границей. Медицина почти полностью разрушена,благодаря Супрун. Спросите у врачей Харьковщины как они работают при зарплате от 4000 до 10000 грн. чистыми после всех доплатой и регалий. И то 10000 это максимум после начала финансирования по новой системе. А где обещанные 2,5 средние зарплаты, указанные в законе (25000 грн), а многих вообще перевели на полставки. Даже учителя в основном не меньше 15000 получают. У нас самые низкие зарплаты врачей в МИРЕ! Разве будет врач в таких случаях думать о работе, а не выписывать те лекарства за которые получает откаты. А у пациентов спросите- бабушкам хорошо стало, когда их отсылают без электронной записи. А сколько закрылось больниц в сельской местности в связа с реформой, а там тоже люди живут. Консультации из райцентров по телефону дают. Вы в своем уме - разве большинство людей может объективно оценить свое состояние. Есть 1 путь решения этой ситуации-финансирование медицины на уровне 7 процентов ВВП минимум, тогда и реформа состоится. Зарплаты врачей на уровне 1000 долларов минимум. Иначе ничего не будет.
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