Зеленский ответил украинцам, потребовавшим вернуть Супрун

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию украинцев с требованием оставить руководителем Министерства здравоохранения Ульяну Супрун.

Реакция появилась на сайте главы государства. Зеленский напомнил о том, что Супрун сама подала в отставку.

"У нас нет другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны. В то же время сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-IX министром здравоохранения Украины назначена Зоряна Степановна Скалецкая", – говорится в ответе.

Зеленский добавил, что 4 сентября 2019 года на заседании Кабинета министров было принято решение о поддержке заявления Супрун относительно ее увольнения с занимаемой должности по собственному желанию.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации отрасли здравоохранения", – подытожил Зеленский.

Ульяна Супрун Хвиля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Минздрав вместо Супрун возглавил "человек Радуцкого" без диплома врача.

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