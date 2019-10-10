"Я президент мира!" Зеленский ответил, почему не называет вторжение России войной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может открыто говорить о войне России против Украины. Ведь тогда ему придется вводить военное положение и идти с войной отбивать Крым и Донбасс у оккупантов.
Глава государства подчеркнул, что такой же позиции придерживались и его предшественники во власти. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона 10 октября, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Романа Скрыпина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Зеленский
Скриншот видео
"Если действовать вашей стратегией, то это будет звучать так: война будет дальше, завтра надо вводить военное положение, завтра надо идти войной на Крым и Донбасс, будет много смертей. Поэтому я продолжил частично риторику экс-власти по этому вопросу, так как я не готов терять людей, я президент мира. Я хочу решить "донбасский кейс" дипломатическим путем", – сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский заявил, что введение миротворцев на Донбасс вполне реально и является одним из вариантов завершения войны в Украине.
Также президент считает, что для прекращения войны нужна встреча с главой РФ Владимиром Путиным.
Зеленский заявил о кардинальных планах завершить войну на Донбассе, однако признал, что пока не знает, как вернуть контроль над границей на востоке.
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