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10 октября • обновлено в 13:52
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"Я президент мира!" Зеленский ответил, почему не называет вторжение России войной

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может открыто говорить о войне России против Украины. Ведь тогда ему придется вводить военное положение и идти с войной отбивать Крым и Донбасс у оккупантов.

Глава государства подчеркнул, что такой же позиции придерживались и его предшественники во власти. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона 10 октября, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Романа Скрыпина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Если действовать вашей стратегией, то это будет звучать так: война будет дальше, завтра надо вводить военное положение, завтра надо идти войной на Крым и Донбасс, будет много смертей. Поэтому я продолжил частично риторику экс-власти по этому вопросу, так как я не готов терять людей, я президент мира. Я хочу решить "донбасский кейс" дипломатическим путем", – сказал президент.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Да что мелочится.Объявляй войну и сразу на Москву.На обратном пути Крым заберешь.
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
"Мы воюем с Россией и об этом хрюкаем на каждом шагу, но мы как бы не совсем воюем, а как бы понарошку, потому что тогда нам придется воевать взаправду"
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Какой же он президент мира?) он президент марионетка, что хозяин с Вашингтона скажет то и делать
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