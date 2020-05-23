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23 мая • обновлено в 09:16
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Зеленский ответил на требование забрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП

3.1т
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Президент Владимир Зеленский ответил на требование забрать Киево-Печерскую лавру у Украинской православной церкви Московского патриархата и передать в использование Православной церкви Украины путем расторжения договора аренды.

Зеленский ответил на требование забрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП

Он сообщил, что данным вопросом аренды занимается Кабинет министров Украины. Соответствующее заявление в ответ на петицию было опубликовано на сайте президента.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины Кабинет Министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегирование в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены Законом Украины "О Кабинете Министров Украины", – ответил Зеленский.

Напомним, что петицию с требованием забрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП подписали более 27,5 тысяч человек.

Зеленский ответил на требование забрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Ковеле Волынской области зафиксировали 18 новых случаев заражения COVID-19. Вспышка произошла после того, как прихожане на Пасху посетили церковь Архистратига Михаила (УПЦ МП).

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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