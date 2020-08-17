МоваЯзык

Топ-темы:

Зеленский отреагировал на поджог авто журналиста "Схем"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
3,7 т.
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поджог рабочего автомобиля журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача.

На официальном Telegram-канале глава государства отметил, что расследование должно быть максимально быстрым для справедливого наказания для злоумышленника.

"В декабре 2014-го неподалеку от дворц "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы", – написал президент.

Зеленский заверил, что всегда будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения к нему. Также президент отметил, что свобода слова – фундамент любой демократической страны, а журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

"И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" – до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания", – заверил глава государства.

Владимир Зеленский

Также на преступление отреагировала и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. На своей странице в Facebook она назвала это недопустимым и подчеркнула необходимость защиты свободы слова в стране.

"Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, которая сложилась со "Схемами", – полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, о которых были сняты расследования", – отметила Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского уточнила, что по факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

"Рада, что никто не пострадал – это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе – пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", – подытожила она.

Юлия Мендель

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

УкраинаКиевВладимир Зеленский
Поделиться в Facebook
  2. Политика