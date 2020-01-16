Зеленский внезапно отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал поданный им ранее проект закона о децентрализации власти и направил его на доработку.

Как сказано на сайте президента, такое решение было принято во время его встречи с заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии.

"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)"(регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", – сказано на сайте.

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Как отмечается, чиновники обсуждали вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации. В частности, они договорились о создании в Украине системы способных местных общин.

"Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", – говорится на сайте президента.

Кроме того, президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

Отметим, что ранее посольства Германии, Швеции и Канады в Украине выступили с критикой законопроекта президента Владимира Зеленского о децентрализации. Дипломатические ведомства призвали Верховную Раду не торопиться с принятием спорного документа и доработать его.

Все, что нужно знать о реформе децентрализации – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

более полусотни лидеров местного самоуправления и экспертов в Украине сделали совместное заявление об угрозах, которые содержатся в проекте изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, и призвали депутатов не голосовать за него.

А украинская журналистка Янина Соколова заявила, что власть в Украине сворачивает децентрализацию и вместо нее вводит режим "смотрящих" и диктатуру.

Напомним, законопроект Зеленского предлагает изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144.

В документе не упоминается предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям или отдельным их регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.

Кроме того, предусматривается создание института префектов, которые будут следить, чтобы местные органы власти соблюдали украинские законы и Конституцию.

19 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию относительно децентрализации в Украине.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!