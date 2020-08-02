В ОПУ сказали, чем Зеленский отличается от остальных президентов

Одно из главных отличий президента Украины Владимира Зеленского от его предшественников в том, что он "не боится принимать решения и задавать вопросы".

Об этом в интервью изданию "Страна" заявил политтехнолог, антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Как сказал он, некоторые бывшие руководители государства "вели себя так, будто они все знают".

"Зеленский не боится признать, что чего-то не знает. Но когда он задаст первый, простой вопрос, потом он задаст тебе уже более профессиональный вопрос, потом еще и еще. И когда все уже будут молчать и менжеваться, опасаясь принять решение, он скажет: я принимаю решение. Даст логичное объяснение", – рассказал сотрудник ОПУ.

"Это происходит не только на встречах, которые касаются кризисов – а на всех встречах, на которых я присутствовал", – отметил он.

Подоляк также подчеркнул, что у Зеленского "хорошая менеджерская составляющая".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Подоляк рассказал, почему президент переехал на государственную дачу в Конча-Заспе, а также кто решил выполнить требование "луцкого террориста".