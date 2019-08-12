"Я вам не верю!" Зеленский опозорил главу полиции Житомирщины

Президент Украины Владимир Зеленский публично пристыдил начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко за слабую борьбу с незаконной добычей янтаря.

Это произошло во время рабочего визита главы государства в Житомирскую область в понедельник, 12 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Перепалка началась с вопроса Зеленского к Печененко о том, что происходит в Житомирской области. Он ответил президенту, что ведется борьба с незаконной добычей янтаря.

"Каким образом? Вам приятно, что про полицию говорят, что вы все тоже в схеме? Как нам жить, украинцам, с этим?" – возмутился Зеленский.

Владимир Зеленский Скриншот видео

Печененко согласился с ним и ответил, что это неприятно слышать. Однако Зеленский ответил ему новыми претензиями.

"Я вам не верю, рекомендую покинуть вашу должность. Вы за четыре года говорите, что прекратили. Может, вы нормальный человек и в схеме не были,но вы ничего не можете сделать с пиратами янтаря", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский потребовал уволить начальника СБУ в Житомирской области и других должностных лиц местной полиции и прокуратуры из-за янтарных схем. Чистки руководства СБУ он анонсировал также в Ривненской и Волынской областях. Требование сменить руководство структуры в этих областях он озвучил первому замглавы СБУ Ивану Баканову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского произошла перепалка с и. о. главы Николаевской ОГА Вячеславом Бонем во время визита главы государства в Николаев 17 июня. Разговор шел об обязанностях чиновника.

В Николаеве президент также повздорил с директором аэропорта Федором Барной. "Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?" — спросил Барна у Зеленского.

Напомним, Зеленский, заслушав доклады руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой, также поднял вопрос об их увольнении.

После этого Закарпатская таможня рекордно увеличила поступления в государственный бюджет.

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