Зеленский объяснил свое видение "особого статуса" Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос изменений в Конституцию Украины относительно "особого статуса" Донбасса может рассматриваться в рамках децентрализации.

Своим мнением глава государства поделился в интервью Politico Europe, перевод которого обнародовала пресс-служба Офиса президента. Кроме того, Зеленский добавил, что недоволен тем форматом Минских переговоров, который существует, и последовательностью, а также формулировкой некоторых пунктов, которые подписаны.

"Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности. Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" – предоставления "особого статуса" или изменениях в Конституцию, о которых, как вы говорите, говорили Макрон и Путин, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, – регулирует изменения Конституции согласно с децентрализацией", – сказал президент.

"Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, которые им нужны. Я считаю, что основное – это функционал того или иного пункта. Функционал этого пункта предполагает именно такое решение, и это самое главное", – добавил он.

Подытоживая, Зеленский отметил, что никто не может влиять на изменение Конституции Украины, кроме народа Украины. По его словам, это предусмотрено только в таком формате.

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