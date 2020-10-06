Зеленский объяснил свое видение "особого статуса" Донбасса
Глава государства заверил, что любые изменения в Коснтитуции будет согласовывать народ
Он выразил недовольство некоторыми пунктами Минских договоренностей
Лидер украинцев убежден, что территориальная целостность будет восстановлена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос изменений в Конституцию Украины относительно "особого статуса" Донбасса может рассматриваться в рамках децентрализации.
Своим мнением глава государства поделился в интервью Politico Europe, перевод которого обнародовала пресс-служба Офиса президента. Кроме того, Зеленский добавил, что недоволен тем форматом Минских переговоров, который существует, и последовательностью, а также формулировкой некоторых пунктов, которые подписаны.
"Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности. Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" – предоставления "особого статуса" или изменениях в Конституцию, о которых, как вы говорите, говорили Макрон и Путин, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, – регулирует изменения Конституции согласно с децентрализацией", – сказал президент.
"Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, которые им нужны. Я считаю, что основное – это функционал того или иного пункта. Функционал этого пункта предполагает именно такое решение, и это самое главное", – добавил он.
Подытоживая, Зеленский отметил, что никто не может влиять на изменение Конституции Украины, кроме народа Украины. По его словам, это предусмотрено только в таком формате.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее представитель украинской делегации в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил, что в закон об "особом статусе" Донбасса будет включена "формула Штайнмайера".
Напомним, она предусматривает проведение местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса под наблюдением ОБСЕ.
По итогам выборов может быть принято решение предоставить особый статус ОРДЛО.
Со своей стороны вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации ТКГ Алексей Резников заверил, что Украина не будет прописывать в Конституции "особый статус" Донбасса.
Также он убежден, что Минские соглашения требуют изменений.