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3 марта • обновлено в 23:08
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Зеленский объяснил, почему Аваков останется на посту

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" заявил, что министр МВД Арсен Аваков должен остаться на своей должности.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники во фракции "Слуга народа", на заседании несколько депутатов возмущались тем, что министр МВД достаточно длительное время занимает свой пост.

Отмечается, что звучали вопросы, почему президент не освобождает Авакова. Депутаты напомнили, что когда формировалось правительство в августе 2019 года, он заявлял, что Аваков остается в должности временно.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Фокус

На это Зеленский ответил: "он один из самых эффективных чиновников".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" высказали мнение, что в обновленном правительстве Арсен Аваков сохранит свою должность. Нардеп признал, что МВД – одно из самых сильных ведомств.

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Владимир Зеленский Александр Аваков
Теги
Министерство внутренних дел Украины Партия Слуга народа
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Махно Семен
Махно Семен
Даааа, крепко кого-то, держит он за яела....
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0
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Serov Oleg
Serov Oleg
бз.дит kлoун борисыча...до дрожи в коленях...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зеленский НЕ МОЖЕТ УВОЛИТЬ сабакова. У него нет таких полномочий. А вот сабаков Зеленского - может
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