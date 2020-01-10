Зеленский обсудил с Трюдо крушение украинского самолета в Иране: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо катастрофу с самолетом МАУ в Иране.
"Стороны согласились, что должно быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными", – сообщила пресс-служба Зеленского.
Украинский лидер отметил, что группа экспертов занимается анализом полученных данных и состоянием на вечер 10 января все версии катастрофы остаются вероятными.
Также Зеленский "подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков".
"Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования", – сообщили у Зеленского.
Зеленский и Трюдо обсудили авиакатастрофу в Иране
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Вскоре Канада, США и Великобритания заявили, что самолет, возможно, был сбит иранской ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия стран Запада не исключается, но пока не является подтвержденной.
При этом СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.
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