Зеленский обсудил с Трюдо крушение украинского самолета в Иране: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо катастрофу с самолетом МАУ в Иране.

"Стороны согласились, что должно быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными", – сообщила пресс-служба Зеленского.

Украинский лидер отметил, что группа экспертов занимается анализом полученных данных и состоянием на вечер 10 января все версии катастрофы остаются вероятными.

Также Зеленский "подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков".

"Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования", – сообщили у Зеленского.

Зеленский и Трюдо обсудили авиакатастрофу в Иране

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