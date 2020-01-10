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10 января • обновлено в 21:11
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Зеленский обсудил с Трюдо крушение украинского самолета в Иране: подробности

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо катастрофу с самолетом МАУ в Иране.

"Стороны согласились, что должно быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными", – сообщила пресс-служба Зеленского.

Украинский лидер отметил, что группа экспертов занимается анализом полученных данных и состоянием на вечер 10 января все версии катастрофы остаются вероятными.

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Также Зеленский "подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков".

"Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования", – сообщили у Зеленского.

Зеленский и Трюдо обсудили авиакатастрофу в Иране

Зеленский и Трюдо обсудили авиакатастрофу в Иране

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Джастин Трюдо Владимир Зеленский
Место
Иран
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Что он еще может, кроме "обсудил"? Слетал в Москву на консультации, а теперь "обсуждает"!
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