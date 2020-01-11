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11 января • обновлено в 17:20
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Зеленский срочно обратится к украинцам после громкого признания Ирана: онлайн-трансляция

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В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинскому народу по ситуации со сбиванием самолета МАУ в Тегеране иранской ракетой.

Срочное видеообращение запланировали сразу после того, как Иран признал свою вину в ошибочном попадании ПВО системой в украинский лайнер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, перед этим Зеленский обещал провести консультации с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами. Также должен состояться телефонный разговор президента с главой Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

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Зеленский срочно обратится к украинцам после громкого признания Ирана

Зеленский срочно обратится к украинцам после громкого признания Ирана

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

  • Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране катастрофу самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
самолет
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Нет в Украине президента, есть и.о.
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