Зеленский срочно обратится к украинцам после громкого признания Ирана: онлайн-трансляция

В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинскому народу по ситуации со сбиванием самолета МАУ в Тегеране иранской ракетой.

Срочное видеообращение запланировали сразу после того, как Иран признал свою вину в ошибочном попадании ПВО системой в украинский лайнер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, перед этим Зеленский обещал провести консультации с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами. Также должен состояться телефонный разговор президента с главой Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

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Зеленский срочно обратится к украинцам после громкого признания Ирана

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране катастрофу самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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