Зеленский срочно обратится к украинцам после громкого признания Ирана: онлайн-трансляция

В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинскому народу по ситуации со сбиванием самолета МАУ в Тегеране иранской ракетой.
Срочное видеообращение запланировали сразу после того, как Иран признал свою вину в ошибочном попадании ПВО системой в украинский лайнер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отметим, перед этим Зеленский обещал провести консультации с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами. Также должен состояться телефонный разговор президента с главой Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.
Зеленский срочно обратится к украинцам после громкого признания Ирана
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране катастрофу самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.