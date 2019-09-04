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4 сентября • обновлено в 19:38
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Зеленский "обезглавил" СБУ Херсонской области

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Эдуарда Крицына с должности главы СБУ в Херсонской области.

Об этом идет речь в указе главы государства №651/2019 от среды, 4 сентября.

"Уволить Крицына Эдуарда Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области", - сказано в указе.

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Крицына назначили на пост начальника управления СБУ в Херсонской области 15 июня 2018 года.

С 2016 по 1017 год он возглавлял СБУ в Харьковской области, а в 2017-2018 - в Днепропетровской области. Ранее он также возглавлял Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

Эдуард Крицын

Эдуард Крицын

скриншот

Зеленский "обезглавил" СБУ Херсонской области

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский уволил бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко с военной службы.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Херсон
Тег
Служба безопасности Украины
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