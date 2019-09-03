ВСП уволил скандального судью времен Януковича: что известно

Высший совет правосудия уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины за совершение дисциплинарного проступка.

Как сообщила пресс-служба ВСП, судья времен беглого президента Виктора Януковича, согласно решению ВРУ, освобожден от должности в связи с нарушением требований относительно совместительства.

"3 сентября Высший совет правосудия рассмотрел на заседании вопрос об освобождении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - сказано в сообщении.

Виктор Татьков "Антикор"

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей осенью Подольский районный суд Киева арестовал более 100 квартир, которые принадлежат людям из ближайшего окружения бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Полный список насчитывает 110 объектов недвижимости, а их общая площадь составила 6,5 тысяч метров квадратных.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!