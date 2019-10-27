Зеленский назвал список 'доверенных силовиков'

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил список руководящих должностей в силовых структурах, которые можно будет назначить только после согласования с ним.

Об этом говорится в президентском указе №774/2019 от 25 октября. В списке указаны руководители Министерства обороны, ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Государственной пограничной службы и Службы внешней разведки.

В частности, теперь в Нацгвардии должны быть согласованы президентом кандидатуры начальников управлений Главного управления и начальники территориальных управлений НГУ. При этом в Государственной пограничной службе главой государства должны быть согласованы кандидатуры на должности директоров департаментов администрации ГПСУ и начальники региональных управлений.

Кроме того, в СБУ с Зеленским должны быть согласованы кандидатуры начальников и директоров департаментов Центрального управления СБУ, начальников главных управлений и управлений Центрального управления СБУ. В Службе внешней разведки согласованию с президентом подлежат кандидатуры директоров департаментов СВР.

1. Министерство обороны Украины:

первый заместитель, заместители министра обороны Украины;

главный инспектор Министерства обороны Украины;

директора департаментов Министерства обороны Украины;

первый заместитель, заместители начальников Главного управления разведки Министерства обороны Украины, директора департаментов – заместители начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

директора департаментов Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

первые заместители, заместители начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, начальники Главных управлений – заместители начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

начальники Главных управлений Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

начальники Главных управлений Вооруженных сил Украины;

начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины - начальник Главного управления;

начальник Центрального управления Военной службы правопорядка (по городу Киеву и Киевской области) – военный комендант города Киева;

командующий Сил логистики Вооруженных сил Украины;

заместители командующих видов Вооруженных сил Украины;

командующие войск оперативных командований;

командующий морской пехоты;

начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

атташе по вопросам обороны, представители Министерства обороны Украины при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

2. Национальная гвардия Украины:

начальники управлений Главного управления Национальной гвардии Украины;

начальники территориальных управлений Национальной гвардии Украины;

начальник Национальной академии Национальной гвардии Украины.

3. Государственная пограничная служба Украины:

директора департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины;

начальники региональных управлений Государственной пограничной службы Украины;

ректор Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Б.Хмельницкого.

4. Служба безопасности Украины:

начальники, директора департаментов Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, которые замещаются лицами, которые назначаются президентом Украины);

начальники главных управлений, управлений Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, которые замещаются лицами, которые назначаются президентом Украины).

5. Служба внешней разведки Украины:

директора департаментов Службы внешней разведки Украины.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Владимир Зеленский назначил личного уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

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