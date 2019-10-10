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10 октября • обновлено в 21:34
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Зеленский назвал "план Б" по Донбассу

8.4т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил, что при "плане Б" Украине придется обеспечить выезд жителей оккупированного Донбасса.

Об этом он сказал в четверг, 10 октября, в Киеве на пресс-марафоне (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Все, кто чувствует, проживая там, себя украинцем — мы их не оставляем, мы вернем их вместе с территорией — это план А. План Б — все, кто чувствует себя украинцами — если у нас этот будет долгий путь — по возвращению территории, то мы должны обеспечить людям возможности быть тут, на подконтрольной территории", — отметил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Зеленский также назвал ошибкой то, что когда люди приехали с оккупированной территории, то "мы, как власть, не обеспечили работой, жильем".

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"И многие вернулись обратно. Это гражданские люди, они никогда не воевали. Власть не может все, но это надо было обеспечить", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-марафоне Зеленский также назвал главную цель своего президентства.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Вы, как власть, не обеспечили людей работой, жильем ? А где гарантия, что теперь что-то поменяется ?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
что бы вернуть хотя бы минимаотное доверие людей тебе нужно сделать 4 простые вещи: закончить войну, вернуть ВСЕ соц выплаты, пересажать ВСЕХ подонков что развязали эту войну (и объявить вне закона все банд формирования типо торнад и азовов с посадкой опять же оных) и встать на колени с извинениями ЗА КАЖДОГО убитого невинного ребенка, женщину, старика - тогда они еще подумают!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"... то мы, как власть, не обеспечили работой ..." Пшеки всех обеспечили.
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