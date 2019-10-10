Зеленский назвал "план Б" по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил, что при "плане Б" Украине придется обеспечить выезд жителей оккупированного Донбасса.

Об этом он сказал в четверг, 10 октября, в Киеве на пресс-марафоне (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Все, кто чувствует, проживая там, себя украинцем — мы их не оставляем, мы вернем их вместе с территорией — это план А. План Б — все, кто чувствует себя украинцами — если у нас этот будет долгий путь — по возвращению территории, то мы должны обеспечить людям возможности быть тут, на подконтрольной территории", — отметил он.

Владимир Зеленский

Зеленский также назвал ошибкой то, что когда люди приехали с оккупированной территории, то "мы, как власть, не обеспечили работой, жильем".

"И многие вернулись обратно. Это гражданские люди, они никогда не воевали. Власть не может все, но это надо было обеспечить", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-марафоне Зеленский также назвал главную цель своего президентства.

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