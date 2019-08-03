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Зеленский назвал дату и место встречи с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с главой США Дональдом Трампом в сентябре.

Событие анонсировал сам украинский лидер в субботу, 3 августа, во время визита в Трускавец, передает "Интерфакс".

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал он.

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Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Коллаж

Напомним:

  • Ранее Владимир Зеленский и Дональд Трамп нашли общий язык во время телефонного разговора, в ходе которого украинский глава получил приглашение посетить Белый дом.

  • 25 июля Трамп также провел телефонный разговор с Зеленским. Первый поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов. Отдельно американский глава поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа".

  • Кроме того, польский вице-премьер Яцек Сасин заявил, что встреча Трампа и Зеленского может состояться 31 августа в Польше.

Как писал OBOZREVATEL, в Трускавце, где подошло к концу недельное обучение будущих нардепов от партии "Слуга народа", 3 августа усилили меры безопасности из-за приезда Владимира Зеленского.

Там президент дал комментарий журналистам касательно отставки главы его Офиса Андрея Богдана.

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Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
США политика
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